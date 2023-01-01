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Slipknot

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|||| 19 сен 2023

Видео с выступления SLIPKNOT



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Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках Blue Ridge Rock Festival, доступно для просмотра ниже:

00:08 Prelude 3.0
02:46 The Blister Exists
07:58 The Dying Song
11:04 Liberate
16:07 (Crowd Incident)
18:00 Yen
22:13 Psychosocial
28:00 The Devil In I
33:45 The Heretic Anthem
39:18 Happy Birthday Jay
40:32 Wait And Bleed
43:13 Unsainted
49:03 Purity
53:55 (515)
54:46 People = Shit
58:24 Surfacing
1:04:05 Duality
1:08:27 Spit It Out




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