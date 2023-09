19 сен 2023



Видео с выступления SLIPKNOT



Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках Blue Ridge Rock Festival, доступно для просмотра ниже:



00:08 Prelude 3.0

02:46 The Blister Exists

07:58 The Dying Song

11:04 Liberate

16:07 (Crowd Incident)

18:00 Yen

22:13 Psychosocial

28:00 The Devil In I

33:45 The Heretic Anthem

39:18 Happy Birthday Jay

40:32 Wait And Bleed

43:13 Unsainted

49:03 Purity

53:55 (515)

54:46 People = Shit

58:24 Surfacing

1:04:05 Duality

1:08:27 Spit It Out







+2 -0



просмотров: 357