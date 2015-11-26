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Slipknot

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27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов
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|||| 27 дек 2020

10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT



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10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT "Unsainted", которая не осталась незамеченной участниками группы — твитт с оригинальной записью перепостил Jay Weinberg.

10-Year-Old Music Prodigy NANDI BUSHELL Plays SLIPKNOT







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КомментарииСкрыть/показать 3 )

logonaki


28 дек 2020, 00:00		Это вообще-то девочка, а не «10-ти летний» :-)

Orthodox


28 дек 2020, 00:43		Что у неё с ушами?!... и с языком?!... и с головой...

Darkside.ru Member

Blindman


28 дек 2020, 00:52		девочка ? пуст будет девочка, блям, все дела


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