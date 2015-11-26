27 дек 2020



10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT



10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT "Unsainted", которая не осталась незамеченной участниками группы — твитт с оригинальной записью перепостил Jay Weinberg.





Nandi!! You’re unreal! I’m blown away by your passion and energy. Keep shredding on those drums! Next time we roll through your town, give me a shout — you gotta show me how you do that stick flip right there 🤘🏻🥁🔥 https://t.co/5JPvbPoALL — Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) December 26, 2020











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