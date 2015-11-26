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Slipknot

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Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца



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В рамках недавнего разговора с Vater Drumsticks барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg ответил на вопрос о том, чему он научился у своего отца, игравшего в группе Bruce'a Springsteen'a E STREET BAND:

«Я никогда в жизни не брал уроков игры на барабанах. Я хотел узнать, что мне действительно нравится в барабанах, именно для себя. Потому что у меня были учителя по гитаре, которые заставляли меня чувствовать, что я вновь в школе, а у меня совсем не было никакого желания вновь идти туда после школы, так что я хотел узнать, что я люблю в барабанах, просто занимаясь этим. Я хотел просто подыгрывать своим любимым песням RAMONES и METALLICA, и всё в таком духе. Но я на самом деле осознал, что то, что я чувствую, — это совершенно бесценно, это всё остальное в музыке...

Когда ты барабанщик, который играет в группе каждый вечер, музыка почти кажется такой же [соединяет два пальца близко друг к другу], а всё остальное — это просто упорство, настойчивость и выдержка. И дело не только в физической выносливости при исполнении музыки, а в способности заметить художественное видение людей, с которыми вы сотрудничаете. Нужно много выдержки, чтобы по-настоящему разжечь огонь по полной программе, и нужна правильная комбинация людей, нужна правильная комбинация отношений. И именно этому я научился, будучи ещё совсем молодым, подмечая это у отца вечер за вечером.

Настоящее обучение заключалось в том, что я наблюдал за тем, как самая убойная группа в стране, невероятно упорная во всём, E STREET BAND, делала то, что они делали по четыре часа за шоу. Даже сейчас нет никого такого, кто бы столько играл, поэтому они в своей собственной лиге. Так что видеть подобное на ежедневной основе означало, что тут никаких вечеринок нет, только работа. И упорство, которое требуется для того, чтобы впитать всё то, что Bruce и E STREET BAND делали десятилетиями и безупречно воплощали в жизнь каждый вечер. Вот это я по-настоящему впитал и, конечно же, сейчас с успехом применяю в SLIPKNOT. Это видение, которое я осознал, кроме того, я ведь был фанатом, когда был ещё очень молод. Я знал группу изнутри и снаружи, знал песни, которые были как на ладони, знал видение группы и направление, в котором она двигалась. Для этого требуется такое внимание и упорство, как будто каждый день ты просыпаешься и должен вышибать дверь. Так что это был лучший урок, который я когда-либо получал в университете Макса Вайнберга».

Jay был приглашён в качестве замены отца в группу BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND более десяти лет назад. В начале этого года он охарактеризовал этот опыт как «совершенно безумный. И я не ожидал, что это случится, но звёзды выстроились так, как будто это было нечто, о чём говорят "оказался в нужное время в нужном месте"».

SLIPKNOT





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