2 фев 2023



Новое видео SLIPKNOT



"Yen – Director's Cut (Bone Church)",новое видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже.



Clown: «В ходе гастролей мы устраиваем "jam room" за кулисами каждого шоу, где мы играем, репетируем, разогреваемся и иногда пробуем новые идеи. Песня "Bone Church" зародилась именно в таком помещении во время тура '.5: The Gray Chapter'. С тех пор мы все ближе и ближе приближали ее к жизни, и вот, наконец, она здесь. Она для фанатов — еще один взгляд вглубь истории SLIPKNOT, которая все еще пишется. Наслаждайтесь».







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