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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Slipknot

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4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY

12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску

24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

22 ноя 2021 : 		 Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы

18 ноя 2021 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника

8 ноя 2021 : 		 Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT

7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT выпустят сингл осенью

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

2 ноя 2021 : 		 COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT

25 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT

23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT
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Видео с выступления SLIPKNOT



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Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось второго апреля на Santander Arena, Reading, Pennsylvania. доступно для просмотра ниже.

Watch: SLIPKNOT Performs In Reading, Pennsylvania During 2022 'Knotfest Roadshow' Tour





























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