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*Гитарист QUEEN назван лучшим 143
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*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Slipknot

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18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale

10 мар 2020 : 		 SLIPKNOT получили первое золото за сингл

5 мар 2020 : 		 SLIPKNOT отменили тур по Азии

1 мар 2020 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

26 фев 2020 : 		 Гитаристу SLIPKNOT нравится представлять дэт-металл-группы широкой аудитории

12 фев 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Были моменты, когда я хотел уйти из SLIPKNOT»

11 фев 2020 : 		 Личность TORTILLA MAN раскрыта

11 фев 2020 : 		 SLIPKNOT на BBC
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Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE



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Барабанщик SLIPKNOT JAY WEINBERG записал своё исполнение трека YOUTH CODE "Puzzle".

SLIPKNOT





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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