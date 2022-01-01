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SLIPKNOT в процессе сведения



Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у группы уже дата релиза нового альбома:



«У нас пока нет точной даты, потому что мы ленивы и все еще продолжаем сведение этой чертовой штуки. Я могу сказать вам, что он полностью записан, и мы уже на полпути к его сведению. Так что, как по мне, я бы сказал, что, возможно, через два или три месяца. Это мой ориентир. Я надеюсь; я буду настаивать на том, чтобы выпустить его тогда — может быть, летом».













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