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Slipknot

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26 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT: «Я не собираюсь возвращаться!»

25 мар 2019 : 		 Три сингла SLIPKNOT стали платиновыми в США

25 мар 2019 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT думал, «что со всеми обращаются одинаково»

20 мар 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a

19 мар 2019 : 		 SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом

28 фев 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT в студии

25 фев 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT

21 фев 2019 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR

8 фев 2019 : 		 Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером

25 янв 2019 : 		 SID WILSON в хорроре

18 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz

9 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT

3 дек 2018 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»

28 ноя 2018 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома

21 ноя 2018 : 		 CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»

13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

11 ноя 2018 : 		 SLIPKNOT побили собственный рекорд

11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м
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Оригинальный вокалист SLIPKNOT: «Я не собираюсь возвращаться!»



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Оригинальный вокалист SLIPKNOT Anders Colsefni опроверг информацию о своём возвращении в группу:

«Всем привет! Мне стоит опровергнуть все недоразумения, связанные с моим возможном возвращении в SLIPKNOT — это не так, я не собираюсь возвращаться в группу. И дело тут вовсе не в какой-то враждебности или обиде — я просто знать не знаю этих людей. Обычно я с сомнением отношусь к тем, кого не знаю, и тут похожий случай. Последние двадцать семь лет (участвуя во многих группах) я работал с бетоном, чтобы прокормить свою семью, но все ещё выделяя время для своей "настоящей работы".

После стольких провалившихся групп, разрушенных союзов и всего соответствующего я нашёл занятие, с которым могу дойти и до пенсии. Мне нужен амфетамин — моё тело превратится в полное дерьмо, ха-ха! И сколько бы я ни мечтал вернуться в своё создание (завалите — я знаю, что это уже совсем другая группа!), всё в прошлом, ведь я не хочу оказаться на улице, когда тур будет завершён! Вот так вот и добавлю, что Painface ещеё в деле, возможно, в этом году и свидимся!»

Original SLIPKNOT Singer ANDERS COLSEFNI Shuts Down Talk Of Rejoining The Band -






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