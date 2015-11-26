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Оригинальный вокалист SLIPKNOT : «Я не собираюсь возвращаться!»



Оригинальный вокалист SLIPKNOT Anders Colsefni опроверг информацию о своём возвращении в группу:



«Всем привет! Мне стоит опровергнуть все недоразумения, связанные с моим возможном возвращении в SLIPKNOT — это не так, я не собираюсь возвращаться в группу. И дело тут вовсе не в какой-то враждебности или обиде — я просто знать не знаю этих людей. Обычно я с сомнением отношусь к тем, кого не знаю, и тут похожий случай. Последние двадцать семь лет (участвуя во многих группах) я работал с бетоном, чтобы прокормить свою семью, но все ещё выделяя время для своей "настоящей работы".



После стольких провалившихся групп, разрушенных союзов и всего соответствующего я нашёл занятие, с которым могу дойти и до пенсии. Мне нужен амфетамин — моё тело превратится в полное дерьмо, ха-ха! И сколько бы я ни мечтал вернуться в своё создание (завалите — я знаю, что это уже совсем другая группа!), всё в прошлом, ведь я не хочу оказаться на улице, когда тур будет завершён! Вот так вот и добавлю, что Painface ещеё в деле, возможно, в этом году и свидимся!»















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