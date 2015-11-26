Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 28
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 27
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 24
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 22
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы перкуссионист SLIPKNOT Shawn "Clown" Crahan ответил на вопрос о том, насколько глубоко он погружается в процесс создания масок:

«Для меня это всегда было легко. Я просыпаюсь, и у меня есть какое-то ощущение. Это кажется естественным. Это случается. Я смотрю на это и думаю: "Вот, это именно то, что я сейчас ощущаю". Это погружение в моём создании. Это подсознательная мысль о чём-то, что я не могу сдержать. Как ты формируешь это в своём мозгу? Как это сделать? Как это будет выглядеть? Как ты будешь в этом выглядеть и как оно впишется? Это настолько неосязаемо, этого здесь ещё нет, так что процесс, самая тяжёлая его часть, находится в вашем собственном сознании — в визуализации боли или дискомфорта, в который вы на самом деле хотите вписать себя для текущего альбомного цикла. К примеру, для маски по "We Are Not Your Kind" я решил не делать что-то такое, что бы полностью закрывало мою голову, так как в прошлом у меня было достаточно подобных вариантов и истощение от жары сказывается на качестве моего шоу, а я хочу дать людям лучшее шоу лично, физически, духовно, ментально.

Так что это мануальная задача, как только всё выходит из подсознания и в сознание, а затем обретает форму слова, переходя в язык тела и, возможно, карандаша. И тогда с этого момента начинается работа. Но настоящее истощение появляется от того, что ты не спишь ночами и задаёшься вопросом, кем ты будешь, кого можешь представлять, и всё в таком духе.

Как мы все знаем, мы невероятно уникальная команда, потому что я бы сказал, что мы все акцентируем внимание на таких вещах, и именно это и делает всё таким личным и особенным, в то время как мы все знаем, что можно посмотреть голливудский фильм, и на эти вещи может быть потрачено так много денег, и, быть может, всё это будет выглядеть чрезмерно и, возможно, ты просто не прочувствуешь этого персонажа.

Я всегда считал, что мы где-то в глубине просто знаем — будь то дорогой материал или какой-то пластик, кожа или латекс — мы просто ощущаем это внутри, как должно быть именно сейчас. И это примерно так же сложно — осознать себя тем, кем ты захочешь быть для всех вас в течение следующих 18 месяцев, возможно, следующих трёх лет».

SLIPKNOT





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


30 мар 2021, 13:15		Перкуссионистом был Крис Фенн, а потом - Черепаха.
 Клоун Шон - хозяин Слипнот


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 383

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом