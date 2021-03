Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

сегодня



В рамках недавней беседы перкуссионист SLIPKNOT Shawn "Clown" Crahan ответил на вопрос о том, насколько глубоко он погружается в процесс создания масок:



«Для меня это всегда было легко. Я просыпаюсь, и у меня есть какое-то ощущение. Это кажется естественным. Это случается. Я смотрю на это и думаю: "Вот, это именно то, что я сейчас ощущаю". Это погружение в моём создании. Это подсознательная мысль о чём-то, что я не могу сдержать. Как ты формируешь это в своём мозгу? Как это сделать? Как это будет выглядеть? Как ты будешь в этом выглядеть и как оно впишется? Это настолько неосязаемо, этого здесь ещё нет, так что процесс, самая тяжёлая его часть, находится в вашем собственном сознании — в визуализации боли или дискомфорта, в который вы на самом деле хотите вписать себя для текущего альбомного цикла. К примеру, для маски по "We Are Not Your Kind" я решил не делать что-то такое, что бы полностью закрывало мою голову, так как в прошлом у меня было достаточно подобных вариантов и истощение от жары сказывается на качестве моего шоу, а я хочу дать людям лучшее шоу лично, физически, духовно, ментально.



Так что это мануальная задача, как только всё выходит из подсознания и в сознание, а затем обретает форму слова, переходя в язык тела и, возможно, карандаша. И тогда с этого момента начинается работа. Но настоящее истощение появляется от того, что ты не спишь ночами и задаёшься вопросом, кем ты будешь, кого можешь представлять, и всё в таком духе.



Как мы все знаем, мы невероятно уникальная команда, потому что я бы сказал, что мы все акцентируем внимание на таких вещах, и именно это и делает всё таким личным и особенным, в то время как мы все знаем, что можно посмотреть голливудский фильм, и на эти вещи может быть потрачено так много денег, и, быть может, всё это будет выглядеть чрезмерно и, возможно, ты просто не прочувствуешь этого персонажа.



Я всегда считал, что мы где-то в глубине просто знаем — будь то дорогой материал или какой-то пластик, кожа или латекс — мы просто ощущаем это внутри, как должно быть именно сейчас. И это примерно так же сложно — осознать себя тем, кем ты захочешь быть для всех вас в течение следующих 18 месяцев, возможно, следующих трёх лет».













