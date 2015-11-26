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Вопросы о виски SLIPKNOT



SLIPKNOT опубликовали следующее сообщение:



«Мы попросили Outside The 9 Fan Club отобрать лучшие вопросы для Clown'a и Murphy Quint'а, главного винокура Cedar Ridge Winery & Distillery. Третья из четырёх частей доступна для просмотра».

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