9 янв 2019



COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT



Видео, на котором запечатлено, как вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor исполняет акустическую версию песни SLIPKNOT "Snuff", доступно ниже. Выступление состоялось 14 декабря в клубе Fremont Country в Лас-Вегасе, штат Невада.



















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