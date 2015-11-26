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Slipknot

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|||| 9 янв 2019

COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT



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Видео, на котором запечатлено, как вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor исполняет акустическую версию песни SLIPKNOT "Snuff", доступно ниже. Выступление состоялось 14 декабря в клубе Fremont Country в Лас-Вегасе, штат Невада.



Watch COREY TAYLOR Perform Acoustic Version Of SLIPKNOT






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Powerslave85


10 янв 2019, 01:05		Охуенно же поет. Какие-то шлюхи заминусовали.


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