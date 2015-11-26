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SLIPKNOT о бывшем барабанщике



SLIPKNOT опубликовали 8,5-минутный ролик, посвященный памяти Джои Джордисона.



«Мы выражаем соболезнования семье и близким Джоуи в момент тяжелейшей утраты.



Искусство, талант и дух Джоуи Джордисона невозможно было ни сдержать, ни удержать. Влияние Джоуи на SLIPKNOT, на наши жизни и на музыку, которую он любил, неизмеримо. Без него не было бы нас. Мы скорбим о его потере вместе со всей семьей SLIPKNOT. Мы любим тебя, Джоуи».





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