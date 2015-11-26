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Slipknot

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15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

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10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля

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3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT
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|||| 15 авг 2021

Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»



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M. Shawn Crahan заявил, что будет и дальше носить маску на людях даже после пандемии:

«В последнее время общая атмосфера была очень сложной, и основная причина этого очевидна — мы оказались в совершенно другом мире из-за COVID и соблюдения государственных законов. К примеру, нам пришлось очень нелегко, потому что, когда мы были в студии, если мы находились в комнате управления и рядом с режиссёрами, которые работали в студии, мы должны были носить маски. Если мы находились в живом зале, где мы записывались друг с другом, и все мы были проверены, нам не нужно было надевать маски. Но если там находился сотрудник, мы должны были надеть их. Сейчас я вспоминаю, что девять месяцев назад было ещё больше ограничений, так что это было, мягко говоря, очень непросто.

Но я никогда не перестану носить маску, независимо от того, есть COVID или нет. Я в этом бизнесе уже 25 лет, и люди во всём мире очень грязные. Поэтому, когда мне нужно было находиться в студии и меня просили надеть маску, меня это не беспокоило, всё было как обычно. Я имею в виду, что я рад, что по крайней мере большая часть мира оказалась открыта для понимания такой мысли: "Эй, когда вы собираетесь выйти на публику, есть вероятность, что вы можете оказаться рядом с кем-то с пневмонией, гриппом или просто с неприятным кашлем. Почему бы не надеть маску, чтобы защитить себя?". Мы живём в грязном мире, и мы живём в мире, где люди не моют руки, они вытирают нос, открывают дверь, а потом вы прикасаетесь к ней. У меня четверо детей, и я знаю, каково это — отвести ребёнка в школу, а он приходит домой больной, а потом и ты заболеваешь. Из-за COVID процесс создания альбома был очень напряжённым. Было много испытаний, были разные временные рамки и разные ограничения, и всё шло своим чередом. Я не думаю, что кто-то в группе упустил хоть один момент».

SLIPKNOT



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Toney Moon


15 авг 2021, 16:16		Ходит в маске клоуна или носит намордник и радуется, как приказал господин ПЖ?

RomV


15 авг 2021, 21:30		А чего не в костюме химзащиты? Надежней же


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