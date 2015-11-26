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Slipknot

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20 мар 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a

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11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

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Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a



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Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor заявляет, что его ошибочно обвиняют в краже денег у Chris'a Fehn'a. Эти комментарии появились спустя четыре дня после того, как Fehn подал иск против своих (уже бывших) коллег по группе, утверждая, что ему недоплачивали за туры.

После того как один из поклонников заметил в Твиттере, что группе стоит вернуть бывшего вокалиста Anders'a Colsefni, Corey ответил: «Еппа! Да я тремя руками За!». На это ещё один фанат назвал подобное развитие событий «немного диковатым» и получил ответ от Corey: «Ты думаешь что это диковато, а попробуй оказаться в шкуре того, кого ошибочно обвиняют в краже денег тот, о ком ты заботился, и во всё это ещё и многие верят».



SLIPKNOT








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


20 мар 2019, 11:00		Ну не украл, конечно, а наебал, возможно. Заботился он, делать нехуй что ли, сын же есть, о нем и заботься, трепло! Суд разберется кто прав, следим с интересом всей семьей.


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