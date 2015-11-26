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Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor заявляет, что его ошибочно обвиняют в краже денег у Chris'a Fehn'a. Эти комментарии появились спустя четыре дня после того, как Fehn подал иск против своих (уже бывших) коллег по группе, утверждая, что ему недоплачивали за туры.



После того как один из поклонников заметил в Твиттере, что группе стоит вернуть бывшего вокалиста Anders'a Colsefni, Corey ответил: «Еппа! Да я тремя руками За!». На это ещё один фанат назвал подобное развитие событий «немного диковатым» и получил ответ от Corey: «Ты думаешь что это диковато, а попробуй оказаться в шкуре того, кого ошибочно обвиняют в краже денег тот, о ком ты заботился, и во всё это ещё и многие верят».























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