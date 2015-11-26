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Slipknot

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23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

28 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика

27 сен 2021 : 		 Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT

6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску

29 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Три песни и всё»

23 авг 2021 : 		 SLIPKNOT объявили даты летнего тура

15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

4 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме

2 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме

1 авг 2021 : 		 SLIPKNOT о бывшем барабанщике

28 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT

28 июл 2021 : 		 Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика

27 июл 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SLIPKNOT

25 июл 2021 : 		 Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»

28 июн 2021 : 		 SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете

18 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

16 июн 2021 : 		 Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT

15 июн 2021 : 		 SLIPKNOT перенесли тур на год

14 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля
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|||| сегодня

SLIPKNOT проведут стрим



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SLIPKNOT объявили о том, что пятого ноября проведут стрим выступления с Knotfest Los Angeles, Banc of California Stadium. Билеты доступны на knotfest.veeps.com. Помимо SLIPKNOT купившие билеты увидят фрагменты выступлений KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333, CODE ORANGE, VENDED и особого шоу CHERRY BOMBS.

SLIPKNOT Announces First-Ever Livestream From Next Month's 'Knotfest Los Angeles'





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