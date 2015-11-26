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SLIPKNOT проведут стрим



SLIPKNOT объявили о том, что пятого ноября проведут стрим выступления с Knotfest Los Angeles, Banc of California Stadium. Билеты доступны на knotfest.veeps.com. Помимо SLIPKNOT купившие билеты увидят фрагменты выступлений KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333, CODE ORANGE, VENDED и особого шоу CHERRY BOMBS.







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