Бывший барабанщик SLIPKNOT перенес операцию



Jay Weinberg опубликовал следующее сообщение:



«В этот вторник, после трех лет тщательного планирования, я прошел амбулаторную процедуру по восстановлению разорванной лабрумы левого бедра и удалению неправильно сформированной части бедренной кости — состояние, которое никак не влияло на мою игру на барабанах, но о чем я хотел позаботиться во время простоя в моем графике записи и гастролей.



Начиная с 2020 года, моей приоритетной задачей было, чтобы моя игра не прерывалась до тех пор, пока в расписании не появится окно, позволяющее мне завершить ожидаемое восстановление примерно за четыре месяца. В мае этот график начал говорить о том, что это окно уже появилось.



После повторного МРТ в августе я принял решение (вместе с близкими мне людьми в личной и профессиональной жизни) запланировать операцию сразу после последнего выступления 2023 года, рассчитывая, что я и мои врачи будут готовы к следующему выступлению в апреле. Я взял на себя обязательство перед собой и перед вами - хотя новости об этом держались в секрете. На самом деле, осознание того, что я не смогу играть в течение нескольких месяцев, частично послужило мотивацией для создания моего инструмента @mixwave — чтобы я мог продолжать работать со своим собственным звуком, пока не смогу вернуться к своим барабанам.



Хотя мое стремление к исцелению остается неизменным, я буду разочарован тем, что не увижу всех вас в Вегасе, как планировал (намекая на предстоящее выступление SLIPKNOT на фестивале Sick New World в Лас-Вегасе в 2024 году).



Возможно, некоторые из вас сталкиваются с собственными проблемами — мы все сталкиваемся. Как бы вы себя ни чувствовали, есть причины надеяться и сохранять активный позитивный настрой. Будьте уверены в своих силах. Окружайте себя позитивными людьми. Сосредоточьтесь на том, что придает вашей жизни смысл и цель.



Сегодня я провел день в той части Нью-Йорка, которая впервые вдохновила меня на творческую жизнь. Мне было приятно вновь побывать в этом месте, которое навеяло воспоминания о знакомстве с металлом, панком и хардкором.



Я считаю, что всегда говорил то, что думаю и был честен с вами. И нет никаких причин что-то менять. Я с нетерпением жду возможности поделиться с вами своим опытом и держать вас в курсе всех событий, связанных с моим возвращением к 100% здоровью. Благодаря моей замечательной команде врачей я уже на пути к возвращению к тому, что я люблю делать больше всего!



Путь к выздоровлению будет непростым, но я готов к нему».





