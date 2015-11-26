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Slipknot

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8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale

10 мар 2020 : 		 SLIPKNOT получили первое золото за сингл

5 мар 2020 : 		 SLIPKNOT отменили тур по Азии
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COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»



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COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью сообщил, что SLIPKNOT уже думают о новом диске:

«Я буквально на днях общался с Clown'ом о том, что мы должны сделать... Потому что нам уже нужно думать о том, какой будет новая студийная пластинка. И он сейчас в таком трипе, что это просто очень круто, чувак. Я очень люблю, когда у него такое состояние, потому что знаю, что услышу материал, который ранее никогда не слышал. Он охренеть как офигенно креативен, и это вдохновляет и Jim'a на свершения. И, похоже, всё начало складываться. Так что всё достаточно круто, жду с нетерпением!»

COREY TAYLOR Says SLIPKNOT Is Already





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flaming


8 окт 2020, 15:08		Да он упоротый! (с)


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