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COREY TAYLOR: « SLIPKNOT думают о новом диске»



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью сообщил, что SLIPKNOT уже думают о новом диске:



«Я буквально на днях общался с Clown'ом о том, что мы должны сделать... Потому что нам уже нужно думать о том, какой будет новая студийная пластинка. И он сейчас в таком трипе, что это просто очень круто, чувак. Я очень люблю, когда у него такое состояние, потому что знаю, что услышу материал, который ранее никогда не слышал. Он охренеть как офигенно креативен, и это вдохновляет и Jim'a на свершения. И, похоже, всё начало складываться. Так что всё достаточно круто, жду с нетерпением!»













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