сегодня



Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха



Барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg записал социальную рекламу о потере слуха для Фонда здоровья слуха (HHF), крупнейшего некоммерческого фонда, финансирующего исследования слуха и слухового анализа, расположенного в США? — видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 336

