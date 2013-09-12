Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 76
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 37
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 31
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 27
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

(В)дуй клоуну!



*
zoom
*
* *
Сооснователь SLIPKNOT Clown объявил о выпуске Clown Cannabis — это первое в своём роде сотрудничество с Hollister Cannabis Co. и Heavy Grass, самым популярным брендом травки в мире. Сотрудничество включает в себя специальные выпущенные упаковки HashBone, содержащие шесть полуграммовых прероллов со спичками, упакованные в мягкий на ощупь чёрный матовый футляр.

Clown давно является главным сторонником широко известных медицинских преимуществ марихуаны. Известно, что это растение помогает людям с широким спектром проблем со здоровьем, включая беспокойство, тошноту, боли в мышцах и суставах, а также помогает при ряде хронических и воспалительных заболеваний. Мало того, признано, что каннабис является полезным терапевтическим средством, которое может усилить творческие и художественные начинания. Clown говорит всем: «Помните — это всего лишь лекарство».

Кроме того, Clown был убеждён, что не станет заниматься марихуаной, пока не найдёт подходящую возможность для создания самого лучшего продукта — он очень рад сотрудничать с Hollister Cannabis Co. и Heavy Grass для создания этих эксклюзивных прероллов Clown Cannabis.

Фирменная линия HashBone от Clown'а, украшенная оригинальными иллюстрациями, содержит 75 % мощного, бодрящего цветка индики, смешанного вручную с 25 % гашиша Paradise Citrus. Фирменный премиальный цветок индики имеет землисто-цитрусовый вкусовой профиль с прекрасным успокаивающим эффектом. Paradise Citrus, изготовленный из видов Tropicana Cookies и Tina, добавляет ещё один слой полного расслабления тела с приятным эффектом головокружения и цитрусовыми нотками свежего кислого апельсина из фруктового сада. Лабораторные испытания подтверждают потенцию этих прероллов с гашишем: содержание ТГК в них превышает 40 %. В настоящее время эта конопля доступна в Калифорнии на сайте DreamyDelivery.com, а также в некоторых других розничных магазинах и службах доставки.

HashBone, преролл с гашишным наполнением №1 в Калифорнии, является одним из фирменных продуктов компании Hollister, а Clown Cannabis представляет собой первый совместный релиз Hollister, Heavy Grass и одного из её исполнителей. Карл Салинг, соучредитель, генеральный директор и управляющий Hollister Biosciences, поделился с нами:

«Мы очень рады началу сотрудничества HashBone с Clown. Мы не могли и мечтать о лучшем партнёре и человеке, который верен своему делу. Это партнёрство — наш первый шаг в объединении тяжёлого рока/металла с каннабисом по-настоящему аутентичным способом. Кроме того, мы рады, что сможем вывести Clown на рынок в тандеме с нашими друзьями из Heavy Grass — использование их опыта в производстве продуктов каннабиса, вдохновлённого музыкой, усилит наши общие маркетинговые усилия».

В честь выпуска Clown Cannabis компания Heavy Grass предлагает один раз в жизни получить «Зелёный билет». Победитель «Зеленого билета Clown» получит неограниченный доступ на двоих на любые концерты Slipknot в мире в течение следующих трёх лет. Подробности и правила участия в конкурсе смотрите на сайте theheavygrass.com.

SLIPKNOT's CLOWN To Release Clown Cannabis



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 20 )

gravitgroove


23 май 2021, 13:51		ДС, вы забыли законодательство PФ? ))) Внимательнее, плз, а то мне лень будет pегиться на дpугом поpтале, и уж тем более заходить из под Tor.
Кстати, только у меня одного тут к metal-archives.com пеpекpыт доступ, есть ещё постpадавшие от PKН?

Virgo_ad_noctum


23 май 2021, 14:08		С Metal Archives какая-то лажа. У меня работает с мобильного, но не работает с домашнего Интернета, причём уже несколько месяцев так. Не ручаюсь, что правда, но приятель из Пуэрто-Рико говорит, что у кого-то местного тоже не открывается.

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 14:13		Буквально вчера об этом спрашивали в другом топике:

https://darkside.ru/news/131565/

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 14:14		Если кратко - Метал-архивы уже месяц как в черном списке РКН из-за Коловратов и Коррозий.
Администрации МА пох, поэтому теперь туда из России заходить только через средства обхода.

Санчез


23 май 2021, 14:25		А кто вообще учредил этот ркн в России? Путин?

dark_medieval_times


23 май 2021, 14:27		metal-archives.com у меня норм пашет, естественно через VPN )

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 14:28		> > > "А кто вообще учредил этот ркн в России? Путин?"

Гугл сообщает, что "создана в декабре 2008 года указом Президента России Дмитрия Медведева".

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 14:29		И через VPN понятно что работает, вопрос людей был же не в этом)

dark_medieval_times


23 май 2021, 14:33		надеюсь darkside не заблочат, хотя недежды мало, законотварям всё не имётся

Санчез


23 май 2021, 14:43		А кто знает, что случилось с сайтом дарк ворлд - портал о тяжелой музыке? Тоже ДЕЛО РУК РКН ИЛИ ТАМ ДРУГОЕ?

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 14:45		Там другое.
Из того, что слышал я - основатель портала в буквальном смысле его удалил и ушёл в астрал)

Санчез


23 май 2021, 14:48		>Из того, что слышал я - основатель портала в буквальном смысле его удалил и ушёл в астрал)
ахереть, круто

Virgo_ad_noctum


23 май 2021, 14:58		"Если кратко - Метал-архивы уже месяц как в черном списке РКН из-за Коловратов и Коррозий"
Офигеть, сейчас снова глянула. С мобильника открывается без проблем.

Санчез


23 май 2021, 15:01		Virgo_ad_noctum
а у меня ни на компе ни на телефоне не работает
Ты де живешь?

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 15:05		Если источник Интернета для телефона и компуктера один, то значит у вас на телефоне стоит какой-то плагин. Или браузер. Или что-то ещё, вариантов много.
Если источник разный, то тогда у вас просто чрезвычайно безответственный мобильный оператор)

Kiskenbassker


23 май 2021, 16:38		@Если кратко - Метал-архивы уже месяц как в черном списке РКН из-за Коловратов и Коррозий.@

Так что, Дарксайд на очереди из-за Коррозии?

А Коловрата вроде на метал-архивах нет.

gravitgroove


23 май 2021, 16:45		"Если кратко - Метал-архивы уже месяц как в черном списке РКН из-за Коловратов и Коррозий."

Starbreaker, благодаpю за освещение пpичины-следствия.

Вообще это (пзд!) смешно до спазмов. Они запpещают фэн-энциклопедию тяжелой музыки, но пpи это не тpoгают тех же ДИВ в вк и не банят гpуппы (в том же ВК) более пpавых исповеданий, вpoде Nokturnal Mortum. Какое-то лицемеpие, либо банальная глупость в пеpемешку с халатность и непpoфессионализмом.

Санчез


23 май 2021, 16:54		gravitgroove, Это Россия!
https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM

gravitgroove


23 май 2021, 17:03		Да у этого у*бка у самого был poк-шоп и выдавал он членские мандаты пpoдавцам, чтобы те аpенду не платили. Знаю я их кухню.
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/09/12/7/1378981999_484758973.jpg

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 май 2021, 17:15		Да, сорян, Коловрат это не группа в данном случае, а название альбома.
Вот, изучайте сами за что, если кому интересно.

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=metal-archives.com

И ради Ктулху, не пытайтесь найти в действиях РКН какую-либо последовательность или логику.
Её там нет и никогда не было)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1305

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом