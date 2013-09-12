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(В)дуй клоуну!



Сооснователь SLIPKNOT Clown объявил о выпуске Clown Cannabis — это первое в своём роде сотрудничество с Hollister Cannabis Co. и Heavy Grass, самым популярным брендом травки в мире. Сотрудничество включает в себя специальные выпущенные упаковки HashBone, содержащие шесть полуграммовых прероллов со спичками, упакованные в мягкий на ощупь чёрный матовый футляр.



Clown давно является главным сторонником широко известных медицинских преимуществ марихуаны. Известно, что это растение помогает людям с широким спектром проблем со здоровьем, включая беспокойство, тошноту, боли в мышцах и суставах, а также помогает при ряде хронических и воспалительных заболеваний. Мало того, признано, что каннабис является полезным терапевтическим средством, которое может усилить творческие и художественные начинания. Clown говорит всем: «Помните — это всего лишь лекарство».



Кроме того, Clown был убеждён, что не станет заниматься марихуаной, пока не найдёт подходящую возможность для создания самого лучшего продукта — он очень рад сотрудничать с Hollister Cannabis Co. и Heavy Grass для создания этих эксклюзивных прероллов Clown Cannabis.



Фирменная линия HashBone от Clown'а, украшенная оригинальными иллюстрациями, содержит 75 % мощного, бодрящего цветка индики, смешанного вручную с 25 % гашиша Paradise Citrus. Фирменный премиальный цветок индики имеет землисто-цитрусовый вкусовой профиль с прекрасным успокаивающим эффектом. Paradise Citrus, изготовленный из видов Tropicana Cookies и Tina, добавляет ещё один слой полного расслабления тела с приятным эффектом головокружения и цитрусовыми нотками свежего кислого апельсина из фруктового сада. Лабораторные испытания подтверждают потенцию этих прероллов с гашишем: содержание ТГК в них превышает 40 %. В настоящее время эта конопля доступна в Калифорнии на сайте DreamyDelivery.com, а также в некоторых других розничных магазинах и службах доставки.



HashBone, преролл с гашишным наполнением №1 в Калифорнии, является одним из фирменных продуктов компании Hollister, а Clown Cannabis представляет собой первый совместный релиз Hollister, Heavy Grass и одного из её исполнителей. Карл Салинг, соучредитель, генеральный директор и управляющий Hollister Biosciences, поделился с нами:



«Мы очень рады началу сотрудничества HashBone с Clown. Мы не могли и мечтать о лучшем партнёре и человеке, который верен своему делу. Это партнёрство — наш первый шаг в объединении тяжёлого рока/металла с каннабисом по-настоящему аутентичным способом. Кроме того, мы рады, что сможем вывести Clown на рынок в тандеме с нашими друзьями из Heavy Grass — использование их опыта в производстве продуктов каннабиса, вдохновлённого музыкой, усилит наши общие маркетинговые усилия».



В честь выпуска Clown Cannabis компания Heavy Grass предлагает один раз в жизни получить «Зелёный билет». Победитель «Зеленого билета Clown» получит неограниченный доступ на двоих на любые концерты Slipknot в мире в течение следующих трёх лет. Подробности и правила участия в конкурсе смотрите на сайте theheavygrass.com.







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