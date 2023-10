сегодня



PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT



На фестивале Palefest в Чилликоте, штат Огайо, в эти выходные будут представлены три маски барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg "The End, So Far", изготовленные по оригинальному слепку маски и вытатуированные известным тату-мастером Paul Booth.



Эти единственные в своем роде макабрические варианты масок будут демонстрироваться во время его личной автограф-сессии на фестивале Palefest в Elks Lodge в Чилликоте в эту пятницу, 13 октября. Присутствующие смогут увидеть эти уникальные экземпляры во плоти — наряду с личной коллекцией сценических масок и спецодежды.







