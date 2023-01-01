Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



12 окт 2023 : 		 PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT

11 окт 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «"Vol. 3" была такой же рисковой пластинкой, как и "Iowa"»

28 сен 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT об актуальности группы

24 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

13 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 сен 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT

29 авг 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave

19 авг 2023 : 		 Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?

17 авг 2023 : 		 JAY WEINBERG о первом выступлении в SLIPKNOT

16 авг 2023 : 		 ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»

14 июл 2023 : 		 JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT

11 июл 2023 : 		 Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT



zoom
На фестивале Palefest в Чилликоте, штат Огайо, в эти выходные будут представлены три маски барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg "The End, So Far", изготовленные по оригинальному слепку маски и вытатуированные известным тату-мастером Paul Booth.

Эти единственные в своем роде макабрические варианты масок будут демонстрироваться во время его личной автограф-сессии на фестивале Palefest в Elks Lodge в Чилликоте в эту пятницу, 13 октября. Присутствующие смогут увидеть эти уникальные экземпляры во плоти — наряду с личной коллекцией сценических масок и спецодежды.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 287

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом