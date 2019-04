сегодня



Фронтмен SLIPKNOT в клипе британского рэпера



Британский рэпер Kid Bookie опубликовал официальное видео на трек "Stuck In My Ways", в записи которого принимал участие SLIPKNOT/STONE SOUR Corey Taylor.



Переработанная версия песни, которая изначально появилась на ЕР Kid'a Bookie "Shake Up" 2018 года, содержит рэп, который зачитывает Taylor, начиная с отметки 2:33. Видео доступно ниже.



Сотрудничество Taylor'а с Kid'ом Bookie началось после их беседы в Твиттере. Как сообщает The Pulse Of Radio, Kid Bookie написал в своём аккаунте, что песня SLIPKNOT "Wait And Bleed" является культовой, наряду с композицией SYSTEM OF A DOWN's "Chop Suey!". Позже Bookie написал напрямую Corey о том, что хочет вместе с ним поработать, пока они не покинули эту землю.



Taylor через пару часов ответил, что готов к разговору, а через неделю рэпер сообщил, что они сотрудничают.



















