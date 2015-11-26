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Slipknot

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Фронтмен SLIPKNOT в клипе британского рэпера



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Британский рэпер Kid Bookie опубликовал официальное видео на трек "Stuck In My Ways", в записи которого принимал участие SLIPKNOT/STONE SOUR Corey Taylor.

Переработанная версия песни, которая изначально появилась на ЕР Kid'a Bookie "Shake Up" 2018 года, содержит рэп, который зачитывает Taylor, начиная с отметки 2:33. Видео доступно ниже.

Сотрудничество Taylor'а с Kid'ом Bookie началось после их беседы в Твиттере. Как сообщает The Pulse Of Radio, Kid Bookie написал в своём аккаунте, что песня SLIPKNOT "Wait And Bleed" является культовой, наряду с композицией SYSTEM OF A DOWN's "Chop Suey!". Позже Bookie написал напрямую Corey о том, что хочет вместе с ним поработать, пока они не покинули эту землю.

Taylor через пару часов ответил, что готов к разговору, а через неделю рэпер сообщил, что они сотрудничают.



Watch COREY TAYLOR In Video For KID BOOKIE






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


18 апр 2019, 12:25		Не слушал, но не осуждаю.
Кто следующий - Гаал с Фараоном ?


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