8 июн 2023



SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником



SLIPKNOT выступили в рамках фестиваля Nova Rock в Австрии уже с новым участником, чья личность пока остается в тайне. Группа впервые за восемь лет композиции "The Blister Exists" и "Purity", впервые с 2016 была исполнена "Liberate" и впервые была исполнена композиция "Yen".

