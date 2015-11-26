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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску



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Corey Taylor в рамках недавнего разговора рассказал о новой маске:

«Я потратил три месяца на то, чтобы разработать именно этот вариант. Потому что предыдущий был — это было круто, но это было не совсем то, что я хотел сделать. Так что в этот раз я начал заранее. На самом деле я начал разрабатывать её ещё до окончания цикла "We Are Not Your Kind", просто чтобы убедиться, что я опережаю события и могу проработать все детали. И я фактически сделал это с молодым человеком по имени Конор Делесс, который очень крут. Он прилетел, я рассказал ему обо всём, что я хотел бы иметь в проекте, и он смог сделать макет очень быстро. И он реально уловил суть того, что я пытался создать. Это было почти мгновенно. А потом действительно оставалось только ждать, пока он изготовит эту чёртову штуку... Мы сделали форму. Мы изготовили её прямо по моему лицу, так что она сидит как перчатка. И она неимоверно крутая, на сцене выглядит убойно. реально очень, очень круто. Я называю её маской улыбающегося черепа».

SLIPKNOT





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