Гитарист SLIPKNOT о своих увлечениях



В рамках беседы с "Defender Of The Riff" у Mick'a Thomson'a спросили, какими были его ранние музыкальные увлечения:



«[IRON] MAIDEN. Тля буду, MAIDEN и ранние METALLICA! Ну и TESTAMENT, ANTHRAX, ну, знаете, всякие там FLOTSAM [AND JETSAM], SUICIDAL [TENDENCIES], EXODUS, б$$$ь, это великая, выдающееся херня — великолепная херня той эпохи. Именно такие вот темы. После MAIDEN я влюбился в такие штуки, короче говоря. А потом естественным продолжением трэша стал дэт-металл. Как будто после нескольких лет исполнения трэша я сказал бы: "Б$$$ь, да", как будто мне нравится, как это тяжело, как будто "Ничего не может быть тяжелее". [А после того, как я познакомился с дэт-металлом, я такой] "Господи, мать твою. Простите меня, да. Кажется, я нашел что-то подходящее!"»







