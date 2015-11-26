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Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика



Corey Taylor впервые публично прокомментировал смерть бывшего барабанщика SLIPKNOT Джои Джордисона:



«Это было тяжело. Нашей первой задачей была забота о его семье, поэтому мы сразу же связались с ними, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, и дали им знать, что если им что-то понадобится от нас, они могут обращаться.



Это настоящая трагедия. Он был слишком молод, и он был слишком талантлив, чтобы так его потерять.



Я знаю, что многие люди интересуются обстоятельствами, которые привели к тому, что его больше нет в группе, но мы не будем говорить об этом, потому что я лучше буду говорить о его наследии, которое заключается в том, что он помог создать эту группу, за которую мы все боролись, чтобы она существовала и продолжала существовать.



Просто тот факт, что его сейчас нет... Я всё ещё не могу в это поверить».







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