18 окт 2021



Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось восьмого октября в Xfinity Center, Mansfield, Massachusetts, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Insert Coin



00:28 Unsainted



04:44 Disasterpiece



13:29 Nero Forte



18:37 Before I Forget



25:34 The Heretic Anthem



29:21 Psychosocial



35:55 The Devil In I



45:09 Solway Firth



53:22 Wait And Bleed



56:06 Vermilion



1:04:16 All Out Life



1:10:06 Duality



1:14:49 Spit It Out



Encore:



1:22:19 515



1:24:13 People=Shit



1:28:00 (Sic)



1:32:47 Surfacing



1:36:46 R.I.P Joey And Paul



1:37:13 'Til We Die













