сегодня



Новое видео SLIPKNOT



Yen, новое видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End, So Far", выходящего 30 сентября на Roadrunner. Режиссером клипа был M. Shawn "Clown" Crahan.



Трек-лист:



01. Adderall

02. The Dying Song (Time To Sing)

03. The Chapeltown Rag

04. Yen

05. Hivemind

06. Warranty

07. Medicine For The Dead

08. Acidic

09. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale







+1 -1



просмотров: 214