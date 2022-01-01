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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
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Slipknot

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Новое видео SLIPKNOT



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Yen, новое видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End, So Far", выходящего 30 сентября на Roadrunner. Режиссером клипа был M. Shawn "Clown" Crahan.

Трек-лист:

01. Adderall
02. The Dying Song (Time To Sing)
03. The Chapeltown Rag
04. Yen
05. Hivemind
06. Warranty
07. Medicine For The Dead
08. Acidic
09. Heirloom
10. H377
11. De Sade
12. Finale




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