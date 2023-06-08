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Slipknot

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|||| 7 июн 2023

Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист



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У Corey Taylor'a в рамках очередного интервью спросили, каким образом SLIPKNOT столь долго существуют вместе несмотря на то, что объединяют столь разных людей:

«Я часто думаю об этом, потому что бывают моменты, когда мы не ладим, но бывают и такие, когда мы готовы отдать жизнь друг за друга. Но я полагаю, что это просто связано с природой человека. Никто и никогда постоянно не будет ладить друг с другом. Будут моменты, когда что-то будет сказано, и кто-то кого-то обидит. Пока вы это знаете, и знаете, как это исправить, и понимаете, что это чувство временное, оно не постоянное... Я к тому, что должен наступить момент "да пошёл ты", чтобы всё это полетело к чертям.

Что касается нас, то мы всегда позволяли себе отдаляться друг от друга. Это одна из причин, почему я работаю над множеством разных проектов, и я полагаю, что это позволило нам с годами наладить отношения.

Некоторые из нас не обязательно начинали как друзья, но за эти годы мы полюбили друг друга как братья. И очевидно, что мы пережили множество взлётов и падений. И когда мы ощущали разлад, вместо того, чтобы разрушить наши отношения, это на сто процентов делало нас сильнее. Если бы вы сказали мне это 20 лет назад, я бы, чёрт возьми, рассмеялся. Просто потому, что я знаю, насколько ужасен этот стан. Но в то же время, когда мне сделали операцию на позвоночнике, первым, кто мне позвонил, был Sid [Wilson, диджей SLIPKNOT]. Когда в нашей жизни что-то происходило, первыми, кто выходил на связь, были люди из SLIPKNOT. И я никогда не забывал об этом, чувак. Даже если я бываю плохим — а я, как никто другой, виноват в том, что отключаюсь, принимаю всё не так, как надо, просто веду себя как м*дак... Эти ребята всегда давали мне знать в нужный момент, что им не всё равно, и что, может быть, я не поговорил в этот раз, но если мне понадобится поговорить в следующий раз, они будут рядом. И иногда просто знание этого может восстановить много мостов и исцелить множество недугов, чувак.

Я не всегда лучший друг, я не всегда лучший участник группы, товарищ по группе, я не всегда лучший лидер. Но иногда лучшие лидеры знают это. И часть того, как быть лучшим лидером, означает осознание того, что у тебя не всегда есть лучшая идея, и ты делегируешь и распределяешь. Выигрывают те команды, которые знают, что нужно отдать мяч в руки самого сильного человека, чтобы убедиться, что этот человек в этот момент выполнит свою работу. И для меня это означает, что иногда мне не нужно беспокоиться о том, чтобы знать все ответы. Я могу позволить своей команде помочь мне. И если я буду рядом, чтобы убедиться, что всё идет правильно, значит, в этом всё дело. Может быть, в этом и есть секрет. Мы все доверяем друг другу, когда речь идёт о том, что мы делаем в коллективе, и они все доверяют мне, когда речь идёт о том, что я делаю на сцене. Вот почему, когда мы выступаем, я могу вести себя именно так, и они доверяют мне, чтобы шоу продолжалось».




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8 июн 2023
WahrandPhain
сколько раз поменялся состав "нерушимого братства, каждый - незаменим"? если бы кори не переобулся тысячу раз после каждого ухода очередного участника, они к 2000 уже бы закончились)

просмотров: 364

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