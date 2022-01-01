7 мар 2022



Вокалист SLIPKNOT о новой маске



Corey Taylor в рамках недавней беседы рассказал о новой маске, представленной на фестивале Rocklahoma:



«Моя новая [маска] очень крутая. Я серьезно сел и попытался придумать... Я работал с парнем по имени Конор Делесс. Он молодой парень; на самом деле он фанат. И я помню, как излагал ему черты, которые я хотел бы видеть, и многое из идей, которые его вдохновили. И когда он прислал мне предварительную модель - он даже не набросал ее, он прислал мне крошечную скульптуру — и она была настолько убийственной, что я сказал: "Да. Это оно". Я к тому, что он сделал это так быстро, что я никогда... Мне всегда приходилось возвращаться назад и делать кучу крошечных манипуляций, изменений и прочего, но он был настолько сосредоточен и сразу все понял, что мы просто сказали: "Хорошо. Давай сделаем это, чувак". Он приехал, сделал слепок моей головы, а остальное уже история».



На вопрос, были ли в прошлом маски, которые он "совершенно ненавидел" и "не мог дождаться, чтобы снять", в ответ на это Corey сказал: «Без комментариев».













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