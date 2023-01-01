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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 37
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Slipknot

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30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»
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Видео с выступления SLIPKNOT



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Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось на Mercedes-Benz Arena, Берлин, Германия, доступно для просмотра ниже.




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