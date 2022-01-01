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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 17
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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 17
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Slipknot

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21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

6 июл 2022 : 		 Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT

16 июн 2022 : 		 POV от SLIPKNOT

3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

7 апр 2022 : 		 SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»

4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY

12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску

24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

22 ноя 2021 : 		 Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы

18 ноя 2021 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника

8 ноя 2021 : 		 Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT

7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT
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Drum-cam от SLIPKNOT



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Modern Drummer опубликовали видео исполнения группой SLIPKNOT трека "The Chapeltown Rag" в рамках американского тура.




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