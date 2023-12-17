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CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT



M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в интервью NME так прокомментировал уход Jay Weinberg'a:



«Что касается Jay, то люди должны знать, что Jay не покидал группу, и я хочу сказать, что мы двигаемся дальше. Как и было сказано в заявлении, мы решили заняться чем-то другим. Это состояние, в котором мы сейчас находимся, очень, очень особенное, оно было продумано и создано в основном OGs [давними участниками группы Crahan, Corey Taylor, Mick Thomson, Sid Wilson и Jim Root]»







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