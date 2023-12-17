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*Новое видео THERION 28
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 16
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
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Slipknot

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CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT



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M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в интервью NME так прокомментировал уход Jay Weinberg'a:

«Что касается Jay, то люди должны знать, что Jay не покидал группу, и я хочу сказать, что мы двигаемся дальше. Как и было сказано в заявлении, мы решили заняться чем-то другим. Это состояние, в котором мы сейчас находимся, очень, очень особенное, оно было продумано и создано в основном OGs [давними участниками группы Crahan, Corey Taylor, Mick Thomson, Sid Wilson и Jim Root]»




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17 дек 2023
gravitgroove
Уникальный во всех смыслах человек исходя из его интервью (слушай фразу из х/ф "Даунхаус")
17 дек 2023
ChatGPT
Джей не покидал группу, это вам померещилось

просмотров: 471

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