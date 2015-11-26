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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
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*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Slipknot

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27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа
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|||| сегодня

Выходят фигурки SLIPKNOT



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Funko объявила о грядущем выпуске фигурок SLIPKNOT — в серии будет Corey Taylor, Craig Jones и DJ Sid Wilson, они доступны для предзаказа на официальном сайте группы. Остальные участники группы будут выпущены позже.



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