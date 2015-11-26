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Выходят фигурки SLIPKNOT



Funko объявила о грядущем выпуске фигурок SLIPKNOT — в серии будет Corey Taylor, Craig Jones и DJ Sid Wilson, они доступны для предзаказа на официальном сайте группы. Остальные участники группы будут выпущены позже. http://www.slipknot1.com





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