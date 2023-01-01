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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
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Slipknot

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COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»



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В рамках нового выпуска "Zach Sang Show" фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor ответил на свой предыдущий комментарий о том, что он и его коллеги по группе «не обязательно должны быть друзьями», чтобы играть вместе в одной группе:

«Я знаю, что эта цитата была взята и использована многими людьми, но люди не понимают, что есть нечто гораздо большее, чем дружба. Ребята из SLIPKNOT — это семья. Это намного глубже, чем просто дружба. Я играю в группах с людьми, с которыми я дружу, но мы не близки. И в этом заключается разница. Когда мы отправляемся в тур со SLIPKNOT, нам требуется секунда, чтобы как бы сбросить ржавчину с наших отношений. Игра всегда идёт как по маслу. Я никогда не видел такой группы, как SLIPKNOT, отношения в которой не меняются. Мы можем выйти на сцену буквально без репетиций и звучать так, как будто мы гастролировали две недели, три недели. Это просто невероятно. Но это означает, что что-то должно было сработать. И вот тут-то и пригодились отношения в группе. Над ними нам действительно пришлось работать — принимать друг друга такими, какие мы есть, а не такими, какими мы хотим друг друга видеть. Это и есть психосоциальное поведение. Вот откуда взялся этот термин, потому что именно тогда мы начали говорить о попытках выйти на другой уровень. Мы все провели так много времени, сталкиваясь друг с другом или отдаляясь друг от друга, что забыли обо всём том замечательном, что мы делали вместе и что мы ценили друг в друге. И именно тогда по крайней мере я действительно попытался изменить свои взгляды, изменить то, что я говорю, и свой подход к тому, как я ценю всех».

Corey также спросили о том, как менялся состав SLIPKNOT на протяжении многих лет и сколько человек в группе должно быть заменено, чтобы SLIPKNOT перестала быть SLIPKNOT. Он ответил:

«Я думаю, пока в группе есть определённые люди. Потому что сейчас у нас шесть оригинальных участников — или нет, пять, извините. И эти пятеро были ядром в течение долгого времени. Те, кого мы потеряли, конечно, мы сделали бы всё, чтобы вернуть их. Но когда дело доходит до таких вещей, ты смиряешься с этим. Я думаю, если бы ещё кто-нибудь ушёл, всё было бы уже не так. Я знаю, что в прошлом я говорил, что кто-то может заменить меня, если я физически не смогу этого сделать. И ребята в группе мне на это возражали и говорили: "Тейлор, заткнись нафиг... О чём ты говоришь?" А я такой: "Послушайте..." Для меня SLIPKNOT — это состояние души. SLIPKNOT — это эмоции, это нечто в твоей душе. А что, если бы появился чувак, который обладал бы такой же свирепостью и такими же способностями?"

Если бы эта группа хотела продолжать существовать без меня, и если бы я не мог этим заниматься, я бы сделал всё возможное, чтобы помочь ей. Если бы я не смог работать на том уровне, на котором хотел... Это старое изречение: дух бодр, плоть же немощна. Если бы это было так, то я бы стопроцентно помог им найти замену и дал бы им своё благословение, чтобы они вышли на сцену. Сейчас я ещё достаточно бодр, я ещё не умер. Возможно, мне предстоит ещё 10 лет таких гастролей — где-то от пяти до десяти. Так что пока это так, я всё ещё буду этим заниматься. Но если когда-нибудь людям придётся выбирать между мной и SLIPKNOT, я бы точно заставил их вернуться на сцену без меня».




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