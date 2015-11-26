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Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой



Бывший перкуссионист SLIPKNOT Chris Fehn, похоже, снова урегулировал денежный спор с группой по иску, в котором утверждалось, что ему не было должным образом компенсировано участие в записях и концертах. Fehn являлся участником команды с 1998 года и был официально уволен из неё в начале прошлого года.



Дело было добровольно прекращено 29 октября «без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию», что означает, что он не может повторно подать иск по той же самой причине.



В июне прошлого года судья, рассматривавший дело, определил, что Fehn и SLIPKNOT получат возможность участвовать в посредничестве, и распорядился, чтобы адвокаты обеих сторон за три рабочих дня до начала посреднических работ представляли посреднику заявление о предварительном рассмотрении дела, и за три рабочих дня до начала каждого дополнительного заседания представляли обновленную информацию о состоянии дел.



Поскольку в соглашениях об урегулировании и расторжении трудовых отношений между физическими лицами и их работодателями часто встречаются положения о конфиденциальности и неразглашении, существование любого соглашения об урегулировании между Fehn'ом и SLIPKNOT и его условия, скорее всего, будут оставаться конфиденциальными и никогда не станут достоянием общественности.



В марте 2019 года Fehn подал в суд на членов SLIPKNOT Corey Taylor'а и Michael'a Shawn'a Crahan'a (a.k.a. Clown), утверждая, что ему сказали, что все доходы группы проходят через одну компанию, которая делит прибыль между членами группы. Но он утверждал, что позже обнаружил существование нескольких других связанных со SLIPKNOT коммерческих предприятий, через которые другие члены группы получают больше денег.



Fehn специально обвинил Taylor'a и Crahan'a в теневой предпринимательской деятельности и потребовал провести полную судебную экспертизу коммерческих структур и имущества SLIPKNOT, чтобы он мог взыскать ущерб и прибыль, которые, по его мнению, ему задолжали.



Вскоре после подачи иска SLIPKNOT уволили Fehn'a, и в заявлении, размещённом на сайте группы, говорилось:



«Chris знает, почему он больше не является частью SLIPKNOT. Мы разочарованы тем, что он решил указать пальцем и предъявить претензии, вместо того, чтобы делать то, что было необходимо для того, чтобы продолжать быть частью SLIPKNOT».











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