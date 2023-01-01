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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 29
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
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Slipknot

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16 авг 2023 : 		 ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»

14 июл 2023 : 		 JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT

11 июл 2023 : 		 Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»
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|||| 16 авг 2023

ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT



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У ANDERS'a COLSEFNI недавно спросили, открыт ли он для совместного творчества с SLIPKNOT, если такое предложение поступит, на что он ответил:

«Да, безусловно. Если они обратятся ко мне и захотят что-то сделать, то да, почему бы и нет?»

На просьбу назвать свою любимую песню SLIPKNOT с тех пор, как он покинул группу, Anders сказал:

«Честно говоря, я бы назвал "Wait And Bleed", самую первую песню, которая вышла сразу после моего ухода. И я думал, что буду ненавидеть её больше всего, просто в силу сложившихся обстоятельств. Но когда я услышал эту песню, я сказал: "Вот оно. Я бы так не смог. Респект вам, ребята". Так что это "Wait And Bleed"».




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