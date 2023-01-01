16 авг 2023



ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT



У ANDERS'a COLSEFNI недавно спросили, открыт ли он для совместного творчества с SLIPKNOT, если такое предложение поступит, на что он ответил:



«Да, безусловно. Если они обратятся ко мне и захотят что-то сделать, то да, почему бы и нет?»



На просьбу назвать свою любимую песню SLIPKNOT с тех пор, как он покинул группу, Anders сказал:



«Честно говоря, я бы назвал "Wait And Bleed", самую первую песню, которая вышла сразу после моего ухода. И я думал, что буду ненавидеть её больше всего, просто в силу сложившихся обстоятельств. Но когда я услышал эту песню, я сказал: "Вот оно. Я бы так не смог. Респект вам, ребята". Так что это "Wait And Bleed"».







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