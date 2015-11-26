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Slipknot

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25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке

15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT
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Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT



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Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor 20 февраля отыграл сольный концерт в клубе The Roxy, в котором в качестве гостей принимали участие Charlie Benante и Scott Ian (ANTHRAX), Dean Delray, Jonah Nimoy, вокалист HO9909 Eaddy, вокалист BLACK FLAG Mike Vallely, Pearl Aday и John 5 (ROB ZOMBIE).

Сет-лист:

01. Love Song (THE DAMNED)
02. Don't Change (INXS)
03. All This and More" (DEAD BOYS)
04. Already Gone (EAGLES)
05. Bone China (MOTHER LOVE BONE
06. I Love The Nightlife (THE CARS)
07. Waitin' For the Bus/Jesus Just Left Chicago (ZZ TOP)
08. Cream (PRINCE AND NEW POWER GENERATION)
09. Clampdown (THE CLASH)
10. Touch Too Much (AC/DC) (with Charlie Benante and Dean Delray)
11. Fairies Wear Boots (BLACK SABBATH)
12. Moonage Daydream (DAVID BOWIE) (with Jonah Nimoy)
13. Right Brigade (BAD BRAINS) (with Eaddy)
14. Small Man Big Mouth (MINOR THREAT) (with Eaddy)
15. Who Was In My Room (BUTTHOLE SURFERS)
16. Rise Above (BLACK FLAG) (with Mike Vallely)
17. Suspect Device (STIFF LITTLE FINGERS)
18. From Out Of Nowhere (FAITH NO MORE) (with Scott Ian)
19. Rich Girl (HALL AND OATES) (with Scott Ian and Pearl Aday)
20. Take Your Whisky Home (VAN HALEN) (with John 5)
21. C'mon And Love Me (KISS) (with John 5)
22. Lido Shuffle (Boz Scaggs)
23. Bitch (THE ROLLING STONES) (with Dean Delray and John 5)



COREY TAYLOR: Multi-Camera Footage Of






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