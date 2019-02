Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT

сегодня



Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor 20 февраля отыграл сольный концерт в клубе The Roxy, в котором в качестве гостей принимали участие Charlie Benante и Scott Ian (ANTHRAX), Dean Delray, Jonah Nimoy, вокалист HO9909 Eaddy, вокалист BLACK FLAG Mike Vallely, Pearl Aday и John 5 (ROB ZOMBIE).



Сет-лист:



01. Love Song (THE DAMNED)

02. Don't Change (INXS)

03. All This and More" (DEAD BOYS)

04. Already Gone (EAGLES)

05. Bone China (MOTHER LOVE BONE

06. I Love The Nightlife (THE CARS)

07. Waitin' For the Bus/Jesus Just Left Chicago (ZZ TOP)

08. Cream (PRINCE AND NEW POWER GENERATION)

09. Clampdown (THE CLASH)

10. Touch Too Much (AC/DC) (with Charlie Benante and Dean Delray)

11. Fairies Wear Boots (BLACK SABBATH)

12. Moonage Daydream (DAVID BOWIE) (with Jonah Nimoy)

13. Right Brigade (BAD BRAINS) (with Eaddy)

14. Small Man Big Mouth (MINOR THREAT) (with Eaddy)

15. Who Was In My Room (BUTTHOLE SURFERS)

16. Rise Above (BLACK FLAG) (with Mike Vallely)

17. Suspect Device (STIFF LITTLE FINGERS)

18. From Out Of Nowhere (FAITH NO MORE) (with Scott Ian)

19. Rich Girl (HALL AND OATES) (with Scott Ian and Pearl Aday)

20. Take Your Whisky Home (VAN HALEN) (with John 5)

21. C'mon And Love Me (KISS) (with John 5)

22. Lido Shuffle (Boz Scaggs)

23. Bitch (THE ROLLING STONES) (with Dean Delray and John 5)



















