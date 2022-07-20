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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
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Slipknot

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20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

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Новое видео SLIPKNOT



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"The Dying Song (Time To Sing)", новое видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End, So Far", выходящего 30 сентября на Roadrunner. Режиссером клипа был M. Shawn "Clown" Crahan.

Трек-лист:

01. Adderall
02. The Dying Song (Time To Sing)
03. The Chapeltown Rag
04. Yen
05. Hivemind
06. Warranty
07. Medicine For The Dead
08. Acidic
09. Heirloom
10. H377
11. De Sade
12. Finale




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20 июл 2022
Lord Iscariah
Лютая хуета!!! Никакого обещанного Кори материала в духе Vol.3 и в помине нет! Тупо дно!
20 июл 2022
V
Vareg
Начало один в один SIC

просмотров: 772

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