Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?



Corey Taylor в рамках беседы с NME коснулся темы «потерянного» альбома SLIPKNOT "Look Outside Your Window", лишь один трек с которого, "Til We Die", был включен как бонус на "All Hope Is Gone":



«Вообще-то забавно, что ты об этом заговорил. На днях я разговаривал об этом с Clown'ом, и он сказал: "Одна из причин, по которой альбом ещё не вышел, заключается в том, что ты продолжаешь выпускать всякую хрень, которая всё время конфликтует с тем, когда его хочу выпустить я!" Я такой: "Б$*, чувак, почему ты мне не сказал?" Он отвечает: "Б$*, Taylor — у тебя просто слишком много всякого дерьма!" Похоже, что у него есть определённая дата выхода, которую он может, наконец, зафиксировать, и я пообещал ему, что не выпущу ничего, что могло бы это испортить. Похоже, это будет в следующем году — наконец-то, чувак!



Я только что вернулся и прослушал весь этот материал, и он такой классный и необычный. Люди, которые думают, что это звучит как Slipknot, сильно ошибаются. Он не похож ни на что из того, что Slipknot когда-либо делали, поэтому он и является чем-то особенным. Для меня это на самом деле давно потерянный альбом. Музыка так прекрасна, в ней, пожалуй, одни из моих самых любимых мелодий, которые я когда-либо создавал, и людям она точно понравится. Clown проделал замечательную работу!»







