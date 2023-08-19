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Slipknot

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Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?



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Corey Taylor в рамках беседы с NME коснулся темы «потерянного» альбома SLIPKNOT "Look Outside Your Window", лишь один трек с которого, "Til We Die", был включен как бонус на "All Hope Is Gone":

«Вообще-то забавно, что ты об этом заговорил. На днях я разговаривал об этом с Clown'ом, и он сказал: "Одна из причин, по которой альбом ещё не вышел, заключается в том, что ты продолжаешь выпускать всякую хрень, которая всё время конфликтует с тем, когда его хочу выпустить я!" Я такой: "Б$*, чувак, почему ты мне не сказал?" Он отвечает: "Б$*, Taylor — у тебя просто слишком много всякого дерьма!" Похоже, что у него есть определённая дата выхода, которую он может, наконец, зафиксировать, и я пообещал ему, что не выпущу ничего, что могло бы это испортить. Похоже, это будет в следующем году — наконец-то, чувак!

Я только что вернулся и прослушал весь этот материал, и он такой классный и необычный. Люди, которые думают, что это звучит как Slipknot, сильно ошибаются. Он не похож ни на что из того, что Slipknot когда-либо делали, поэтому он и является чем-то особенным. Для меня это на самом деле давно потерянный альбом. Музыка так прекрасна, в ней, пожалуй, одни из моих самых любимых мелодий, которые я когда-либо создавал, и людям она точно понравится. Clown проделал замечательную работу!»

COREY TAYLOR Teases 2024 Release Of




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 авг 2023
G
GlowoErzum
Послушал 'Til We Die, и если весь этот потерянный альбом звучит примерно так же, то, как мне кажется, причина, по которой альбом всё ещё не вышел куда более прозаична.
19 авг 2023
ElectricRetard
GlowoErzum, хз, по мне вполне годная песенка. По мне Слипам идет либо скоростная долба, либо уж вот такое, а что-то в промежутке лично мне - мимо.
19 авг 2023
WahrandPhain
Для меня это на самом деле давно потерянный альбом.

пиздоболы, они его недавно записали
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19 авг 2023
Kliops144
Ворвусь с чистым базированием - 1999 и Iowa - Slipknot, остальное - хуита.
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