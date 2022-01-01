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Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"



Corey Taylor в рамках недавней беседы пообещал, что уже скоро от группу будет "что=-то новое":



«У нас нет определенной даты, но скажу так — вам не придется долго ждать. Да черт возьми, я обещаю, что совсем скоро вы получите новую музыку от SLIPKNOT!»







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