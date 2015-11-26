Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 68
*STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «тр... 45
*Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильн... 23
*Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо п... 23
*Новый альбом POSSESSED выйдет весной 21
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



19 мар 2019 : 		 SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом

28 фев 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT в студии

25 фев 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT

21 фев 2019 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR

8 фев 2019 : 		 Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером

25 янв 2019 : 		 SID WILSON в хорроре

18 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz

9 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT

3 дек 2018 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»

28 ноя 2018 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома

21 ноя 2018 : 		 CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»

13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

11 ноя 2018 : 		 SLIPKNOT побили собственный рекорд

11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке
Показать далее
| - |
|||| сегодня

SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом



*
zoom
*
* *
SLIPKNOT официально расстались с Chris'ом Fehn'ом. Музыканты объявили об этом спустя всего несколько дней после того, как стало известно, что перкуссионист подал в суд на своих коллег по группе, утверждая, что не получил должной компенсации за годы гастролей с группой.

SLIPKNOT сказали в своем заявлении следующее:

«SLIPKNOT сосредоточены на создании альбома № 6 и подготовке к нашим предстоящим самым лучшим шоу по всему миру. Chris знает, почему он больше не является частью SLIPKNOT. Мы разочарованы тем, что он решил показывать на нас пальцем и подавать иски вместо того, чтобы делать то, что было необходимо, чтобы продолжать оставаться частью SLIPKNOT. Мы бы предпочли, чтобы он не пошёл по этому пути, но эволюция во всём является необходимой частью этой жизни».

Согласно сообщению The Blast, в своём иске Fehn утверждает, что ему всегда говорили, что деньги от товаров и гастролей направляются через одну-единственную компанию, которая распределяет прибыль и платит членам группы. Тем не менее, Fehn заявил, что недавно он обнаружил, что его товарищи по группе создали несколько других связанных с SLIPKNOT бизнес-структур в разных штатах, которые, похоже, собирают деньги с группы.

Фен говорит, что он не знал о других компаниях и утверждает, что никогда не получал от них ни копейки. Он в особенности обвиняет лидеров группы Shawn'a Crahan'a и Corey Taylor'а в сомнительных деловых операциях.

Fehn известен по своей маске Пиноккио, он является участником группы с 1998 года и участвовал в записи всех альбомов SLIPKNOT.



SLIPKNOT Officially Parts Ways With CHRIS FEHN



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 12 )

OrionN29


19 мар 2019, 08:06		На ютюб ещё вчера раструбили, тут только сейчас. Долго. По теме. Как было уже сказано в одном из видео, группа после смерти Пола стала исключительно коммерческой, даже намёка на "братство" не осталось. Чисто коммерческий продукт, к тому же не самый качественный. Если бы был качественный коммерческий продукт, то и грызни бы не было. С самого начала, когда люди собираются играть музыку, понятно, что одна из главных целей, а может самая главная, это гребсти бабло. Наивно полагать, что ими движет искусство.

nabastak_


19 мар 2019, 08:53		Бедные барабанщики. Вечно им недодают )

Benji Marshall


19 мар 2019, 09:23		"SLIPKNOT сосредоточены на создании альбома № 6 и подготовке к нашим предстоящим самым лучшим шоу по всему миру".
для чего столько пафоса?
"Чисто коммерческий продукт, к тому же не самый качественный."
кто определяет качество? зрители покупают пластинки и ходят на шоу, им нравится, группа создана для зарабатывания денег, что они успешно делают, по этому критерию продукт более чем качественный
"Если бы был качественный коммерческий продукт, то и грызни бы не было."
где связь? Битлз были более чем успешной в коммерческом плане группой однако последние 3 года перед распадом Леннон и Маккартни смотреть друг на друга не могли. подобных примеров масса

ein schwein


19 мар 2019, 10:13		А что, первые альбомы были не коммерческими? Они не продались?
А музыканты которые пишут, что их доходов с музыки не хватает и им приходится подрабатывать - они не думают о деньгах? Может им просто надо выпустить коммерческий альбом, и у них все окупится?

OrionN29


19 мар 2019, 10:32		Benji, связь есть, приглядись. Битлы тоже коммерческий проект. Ненавидили друг друга и были в группе, они были вместе ради денег, и когда уже стал полный... разбежались. Тоже самое здесь. Про то, что некачественный продукт. Подразумевал не продажи альбомов, а их непрекрытую заинтересованность в деньгах. Фен всё это вынес на публику, а такого не должно быть в качественном коммерческом проекте.

ВоваУпоров


19 мар 2019, 10:33		Ну и нахуй этого Буратино.

OrionN29


19 мар 2019, 10:34		Schwein, коммерческие, но явной заинтересованности в деньгах не показывали. Они были "тру мэгготами". Сейчас как Кисс - брэнд, выкачивающий деньги.

Extrawurst


19 мар 2019, 10:35		Теперь может отпраздновать увольнение вместе с BLAZE BAYLEY, может даже и TIM RIPPER OWENS присоединится.

Reflection


19 мар 2019, 10:39		Пора создавать ударный проект Отверженные вместе с Уордом, Ломбардо, Джордисоном и Портным.

Dr_Sexy


19 мар 2019, 11:55		О нет! Как же они теперь будут выступать? Всего с двумя ударниками? Так же теряется Глубина Великих Композиций

Red One


19 мар 2019, 12:01		Отряд не заметит потери бойца, увы. Даже потеря Джордисона (!) и Пола Грэя не помешала Слипноту. Клоун рулит концептом, Кори - лицо группы, остальные - заменимые наёмники. Байки про семью, братство металла и любовь к фанам - это рекламные телеги, чтобы зарабытвать. Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Смысл одинаков. Шоу-бизнес - это бизнес. И люди работают там, чтобы зарабатывать.

francesco_totti


19 мар 2019, 12:39		Было 6 рук на ударных, теперь будет 4


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 2142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом