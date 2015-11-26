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SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом



SLIPKNOT официально расстались с Chris'ом Fehn'ом. Музыканты объявили об этом спустя всего несколько дней после того, как стало известно, что перкуссионист подал в суд на своих коллег по группе, утверждая, что не получил должной компенсации за годы гастролей с группой.



SLIPKNOT сказали в своем заявлении следующее:



«SLIPKNOT сосредоточены на создании альбома № 6 и подготовке к нашим предстоящим самым лучшим шоу по всему миру. Chris знает, почему он больше не является частью SLIPKNOT. Мы разочарованы тем, что он решил показывать на нас пальцем и подавать иски вместо того, чтобы делать то, что было необходимо, чтобы продолжать оставаться частью SLIPKNOT. Мы бы предпочли, чтобы он не пошёл по этому пути, но эволюция во всём является необходимой частью этой жизни».



Согласно сообщению The Blast, в своём иске Fehn утверждает, что ему всегда говорили, что деньги от товаров и гастролей направляются через одну-единственную компанию, которая распределяет прибыль и платит членам группы. Тем не менее, Fehn заявил, что недавно он обнаружил, что его товарищи по группе создали несколько других связанных с SLIPKNOT бизнес-структур в разных штатах, которые, похоже, собирают деньги с группы.



Фен говорит, что он не знал о других компаниях и утверждает, что никогда не получал от них ни копейки. Он в особенности обвиняет лидеров группы Shawn'a Crahan'a и Corey Taylor'а в сомнительных деловых операциях.



Fehn известен по своей маске Пиноккио, он является участником группы с 1998 года и участвовал в записи всех альбомов SLIPKNOT.











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