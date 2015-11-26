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Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT



Ученики O'KEEFE MUSIC FOUNDATION представили новую кавер-версию — на этот раз композицию SLIPKNOT "Snuff".



Состав:



Vocals - Mia Pellegrino (Age 13)

Organ - Taylor Jade Campbell (Age 9)

Floor Tom - Shreyanz Yadav (Age 11)

Piano - Natalie Vinnage (Age 12)

Acoustic Guitar - Dominic Donile (Age 15)

Keyboard Strings - Lizzy Lipps (Age 15)

Electric Guitar - Noah Williams (Age 16)

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