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Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT



Фанатка SLIPKNOT выразила свою симпатию к вокалисту Corey Taylor'у, бросив в него свой бюстгальтер, когда он находился на сцене во время концерта группы, состоявшегося 25 июня на фестивале Machaca в Монтеррее, Мексика.



Перед тем как начать шестую песню сета SLIPKNOT "The Chapeltown Rag", Taylor заметил на сцене бюстгальтер и наклонился, чтобы поднять его. Он сказал на испанском, рассматривая бюстгальтер:



«О-о-о... Очень интересно. Он большой».



Затем он положил бюстгальтер на голову, после чего рассмеялся и перешёл на английский:



«Ребята, вы просто сумасшедшие, чёрт возьми. Это loco [он использовал испанское слово, означающее "сумасшедший"]. Это loco — muy loco [действительно сумасшедшие]. Но это нормально, потому что мы вас чертовски любим, чёрт побери».







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