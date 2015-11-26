сегодня



SLIPKNOT перенесли тур на год



SLIPKNOT перенесли даты европейского тура 2021 на 2022 год:



Jul. 15 - Moscow, Russia - Park Live Festival



Jul. 17 - Kiev, Ukraine - UPark Festival



Jul. 20 - Bucharest, Romania - Romexpo



Jul. 21 - Plovdiv, Bulgaria - Hills Of Rock



Jul. 23 - Athens, Greece - Release Festival



Aug. 05 - Wacken, Germany - Wacken Open Air







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