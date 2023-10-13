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*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Slipknot

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Оригинальный вокалист SLIPKNOT целиком исполнил материал "Mate. Feed. Kill. Repeat."



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Оригинальный вокалист SLIPKNOT Anders Colsefni 11 октября открыл тур по Австралии и Новой Зеландии, в рамках которого целиком исполнил материал альбома "Mate. Feed. Kill. Repeat." Эта запись впервые за 27 лет прозвучала на концерты. Видео с этого выступления доступно ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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13 окт 2023
M
Mistis
Вот такой Slipknot нам нужен! А кори пусть и дальше сопли размазывает.
Like!5
13 окт 2023
ZzergRusher
После просмотра ощутил острую необходимость переслушать MFKR
Like!3
13 окт 2023
С
СтаканМарьиванны
Так вот он какой primordial Slipknot!
13 окт 2023
O
Old Nothing
Сдается мне, что этот guy сильно поехавший.
13 окт 2023
IJzerklompje
Как много бы отдал, чтобы слипы и оставались такими. На том релизе структурно все на уровне Дисгармтнического оркестра. Единственный релиз, который я до сих пор могу переслушать с удовольствием.
13 окт 2023
gravitgroove
У такой версии Slipknot попросту не было шансов стать мейнстримом, главная из которых - отсутствие четкой стилистической линии и почерк условной "самодеятельности", как бы глупо это не звучало, в аранжировке

просмотров: 797

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