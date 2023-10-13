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Оригинальный вокалист SLIPKNOT целиком исполнил материал "Mate. Feed. Kill. Repeat."



Оригинальный вокалист SLIPKNOT Anders Colsefni 11 октября открыл тур по Австралии и Новой Зеландии, в рамках которого целиком исполнил материал альбома "Mate. Feed. Kill. Repeat." Эта запись впервые за 27 лет прозвучала на концерты. Видео с этого выступления доступно ниже.











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