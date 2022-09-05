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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
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Slipknot

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20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

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3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов
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Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...



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Барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg назван лучшим по мнению читателей журнала Modern Drummer.

«Для меня большая честь быть названным "Metal Drummer of the Year" в опросе читателей журнала Modern Drummer за 2022 год. Я отчётливо помню, как, будучи подростком, купил свой первый экземпляр журнала Modern Drummer в местном магазине барабанов. Это сюрреалистично и удивительно — получить такое признание.

Огромное спасибо Modern Drummer, всему сообществу MD и всем, кто принял участие в голосовании. Ваша поддержка значит для меня очень многое.

Томас, Бранн, Элой и Мэтт, ребята, вы знаете, как много ваша музыка значит для меня. Спасибо всем вам за бесконечное вдохновение, которое вы дарите мировому сообществу барабанщиков, и за всё, что вы делаете, чтобы популяризировать инструмент.

Спасибо моей жене @chloweinberg, нашей собаке @hiya___papaya, моим родителям, братьям и сестрам, а также моим коллегам по группе @slipknot за любовь и поддержку. Я обязан вам всем благодарностью, которую никогда не смогу вернуть.

Всем, кто поддерживал меня все эти годы, огромное спасибо. Я искренне ценю это».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 сен 2022
gravitgroove
Все эти барабанщики, что при ходят на смену оригинальных, которые записали ключевые для группы записи, нихрена ничего нового не вносят. Ну ок, пусть ровнее Джордисона, пусть даже (я не уверен) может играть бастрее, но я вспоминаю, сколько мощи вкладывал каратышка в свою игру, а этот как засэмплированный хер без своего почерка и нововведений в жанр. В драм-машине Godflesh и то больше смысла, чем в этом «лучшем».
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5 сен 2022
WahrandPhain
gravitgroove, а как вообще выбирается ударник в этом журнале? рассматриваются ВСЕ группы или только самые модные?) НУ там походу выбирают из того, что знают зумерки.
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