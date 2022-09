Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

сегодня



Барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg назван лучшим по мнению читателей журнала Modern Drummer.



«Для меня большая честь быть названным "Metal Drummer of the Year" в опросе читателей журнала Modern Drummer за 2022 год. Я отчётливо помню, как, будучи подростком, купил свой первый экземпляр журнала Modern Drummer в местном магазине барабанов. Это сюрреалистично и удивительно — получить такое признание.



Огромное спасибо Modern Drummer, всему сообществу MD и всем, кто принял участие в голосовании. Ваша поддержка значит для меня очень многое.



Томас, Бранн, Элой и Мэтт, ребята, вы знаете, как много ваша музыка значит для меня. Спасибо всем вам за бесконечное вдохновение, которое вы дарите мировому сообществу барабанщиков, и за всё, что вы делаете, чтобы популяризировать инструмент.



Спасибо моей жене @chloweinberg, нашей собаке @hiya___papaya, моим родителям, братьям и сестрам, а также моим коллегам по группе @slipknot за любовь и поддержку. Я обязан вам всем благодарностью, которую никогда не смогу вернуть.



Всем, кто поддерживал меня все эти годы, огромное спасибо. Я искренне ценю это».





