9 июн 2023



Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания



"Adderall", новый ЕР группы SLIPKNOT, доступен для прослушивания ниже:



01. Death March

02. Adderall (No Intro)

03. Adderall (Rough Demo)

04. Red Or Redder

05. Adderall (Instrumental)

06. Hard To Be Here



M. Shawn "Clown" Crahan: «Деконструировать, чтобы постоянно создавать почву для эволюции. На данном этапе реализации программы ничто не является надежным».











