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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Новое видео NEVENA 10
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Slipknot

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23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

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3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

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4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

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18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

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Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери



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M. Shawn "Clown" Crahan в рамках недавней беседы коснулся темы смерти своей дочери Габриэль, которая умерла 18 мая 2019 года:

«Теперь я знаю, что такое настоящее зло. Всё, что я считал злом, все мои прошлые проблемы ничтожны по сравнению с тем путём, по которому мы идём с женой. Мы все настолько привязаны к часам и доллару, что почти отказываемся видеть другие пути, по которым идут другие люди. Я вижу людей, идущих рядом со мной. Я не хочу, чтобы вы были на моей тропинке. Я не хочу приглашать вас на этот путь. Я не хочу учить вас этому пути. Чёрт возьми, я даже не знал, что такой путь есть, но теперь я на нём.

Потерю ребёнка не просто пережить. Это всё, что я могу сказать. Это меняет тебя, и всё».




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