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Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери



M. Shawn "Clown" Crahan в рамках недавней беседы коснулся темы смерти своей дочери Габриэль, которая умерла 18 мая 2019 года:



«Теперь я знаю, что такое настоящее зло. Всё, что я считал злом, все мои прошлые проблемы ничтожны по сравнению с тем путём, по которому мы идём с женой. Мы все настолько привязаны к часам и доллару, что почти отказываемся видеть другие пути, по которым идут другие люди. Я вижу людей, идущих рядом со мной. Я не хочу, чтобы вы были на моей тропинке. Я не хочу приглашать вас на этот путь. Я не хочу учить вас этому пути. Чёрт возьми, я даже не знал, что такой путь есть, но теперь я на нём.



Потерю ребёнка не просто пережить. Это всё, что я могу сказать. Это меняет тебя, и всё».







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