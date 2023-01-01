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Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур



В октябре этого года бывшие вокалисты SLIPKNOT и MUSHROOMHEAD Anders Colsefni и Waylon Reavis собираются в тур "Numetal Mayhem", который пройдёт по Австралии и Азии.



Waylon Reavis сказал:



«Австралия занимает первое место в моём списке мест, которые я посетил. Люди, атмосфера и погода просто потрясающие. Для меня также большая честь наконец-то встретиться со всеми моими новозеландскими поклонниками. Это будет просто потрясающе».







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