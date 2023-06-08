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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
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Slipknot

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|||| 8 июн 2023

Новое видео SLIPKNOT



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"Death March", новое видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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8 июн 2023
d
deePress
это интро что ли?
Like!1
8 июн 2023
Lord Iscariah
Видео как бы говорит - группе пиздец! Всем пока пацаны!
Like!2  Dislike!1
8 июн 2023
G
GlowoErzum
Если это такой способ попрощаться с фанатами - очень даже.

ИМХО, им нужно было закрывать лавочку ещё в 2010. Но, видимо, контрактные обязательства с лейблом давили. Сейчас, по идее, Добби свободен. Может быть доиграют тур в поддержку альбома и разбегутся. И может быть даже по-отдельности годную музыку выпускать начнут.
  Dislike!1

просмотров: 1053

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